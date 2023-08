به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جراح و متخصص ارتوپدی گفت : مصرف مکمل‌های کندرویتین، گلوکوزامین و کلاژن را توصیه نمی‌کنیم، چون به غیر از چاق شدن تاثیرات زیادی در ترمیم غضروف مفصل ندارند.

دکتر یاسر نژادی تاکید کرد: توصیه می‌کنیم افراد مصرف روزانه نصف آووکادو را در برنامه غذایی خود داشته باشند، همچنین مصرف لوبیای سویا، بابونه و سنجد برای مفاصل بسیار مفید است.



وی درباره قرص‌های غضروف ساز و اینکه ترمیم غضروف‌های مفصلی با مصرف قرص‌های غضروف ساز واقعیت دارد، گفت: غضروف مفصل به سختی قابل ترمیم است یعنی عملا یک دوز بسیار زیاد و طولانی مدتی از دارو‌های موثر باید مصرف شود تا در ترمیم غضروف زانو تاثیر داشته باشد البته این بحث‌ها شاید خوشایند شرکت‌های داروسازی نباشد.



وی در ادامه گفت: مصرف دارو‌هایی را که حاوی موادی مثل آووکادو، لوبیای سویا، آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین C باشند را توصیه می‌کنیم. دارو‌های خارجی مثل پیاسکلیدین و یا دارو‌های داخلی اگر درصد خلوص را داشته باشند از مکمل‌هایی که کندرویتین و گلوکوزامین دارند موثرترند.



وی تاکید کرد: همیشه به بیمارانم توصیه می‌کنم برنامه غذایی مناسب و مداومی را داشته باشند به عنوان مثال در غذاهایشان از آووکادو استفاده کنند. در کشور‌های عربی حتی به عنوان کره از میوه آووکادو نام می‌برند و این میوه در دستور غذا‌های مدیترانه‌ای و عربی جایگاه ویژه‌ای دارد و به عنوان یک روغن گیاهی سالم و مفید برای مفاصل شناخته می‌شود. خوشبختانه این میوه سالهاست که در شمال ایران کاشت می‌شود حالا شاید به کیفیت آووکادو‌های فیلیپین و شیلی نباشد، ولی یک میوه‌ای است که تاثیرات خوب آن را دیده ایم. حتی شرکت‌های معتبر دارویی با خلوص بالایی از آن در داروهایشان استفاده می‌کنند و تاثیرات مثبتی دارد.



وی با بیان اینکه توصیه می‌کنیم افراد مصرف روزانه نصف آووکادو را در برنامه غذایی خود داشته باشند، در ادامه به دیگر مواد غذایی مفید برای مفاصل اشاره کرد و گفت: مصرف لوبیای سویا، بابونه و سنجد برای مفاصل بسیار مفید است، آنتی اکسیدان‌ها که در میوه‌های قرمز رنگ به وفور وجود دارد مثل شاه توت، رزبری، بلوبری نیز برای مفاصل مفید است، همچنین مصرف میوه‌ها و سبزیجات حاوی ویتامین C مثل فلفل دلمه‌ای و پرتغال و دیگر میوه‌هایی که ویتامین C بالایی دارند، توصیه می‌شود.



وی افزود: «به بیماران توصیه می‌کنیم در رژیم غذایی روزانه از ماهی‌های چرب که حاوی امگا ۳ که ترکیب مفیدی برای مفاصل است استفاده کنند که در میان ماهی‌های شمال، ماهی کفال که در زمستان صید می‌شود چربی بالایی دارد و از ماهی‌های جنوب نیز ماهی‌های راش گو و شانک چربی خوبی دارند. ماهی‌های وارداتی قیمت بالایی دارند، ولی ماهی آزاد واقعی در ایران شاید کم باشد، اما ماهی سالمونی که از کشور نروژ وارد می‌شود از جمله‌های ماهی‌های بسیار مفید است که جیوه و سرب بسیار کمی دارد. برخلاف ماهی‌های جنوب کشورمان که به دلیل آلودگی آب خلیج فارس سطح جیوه و سرب بالایی دارند، آب‌های آزاد سردسیری آلودگی بسیار پایین تری دارند، ولی قیمت بالایی دارند و شاید زیاد در دسترس مردم نباشند، ولی مصرف حجم کمی از این ماهی‌ها نیاز بدن را تامین می‌کند مثلا مصرف نیم کیلو ماهی سالمون در ماه کافی است.»



دکتر یاسر نژادی در پایان گفت: مواد غذایی اشاره شده برای تقویت و ساخت غضروف مفاصل بسیار کمک کننده است. از نظر بحث‌های اقتصادی و قیمتی فکر نکنم تهیه این مواد غذایی از قیمت قرص‌های غضروف ساز بالاتر باشد. توصیه بنده به عنوان یک ارتوپد که سال‌ها در این زمینه کار کردم این است که بهتر است مردم از مواد طبیعی استفاده کنند و درغذای روزانه ماست‌های پروبیوتیک استفاده کنند که با یافته‌های علمی ثابت شده است مواد پروبیوتیک دار اثرات بسیار بیشتری از لبنیات سنتی دارند و به تقویت مفاصل کمک می‌کنند بنابراین بهتر است به رژیم غذایی پروبیوتیک‌ها را هم اضافه کنند.