به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، ۴ کالا در بازار اصلی و ۵ کالا در بازار فرعی پذیرش شد.

پذیرش کالا‌ها و محصول‌های یادشده پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و نودمین جلسه کمیته عرضه در ۱۷ مرداد به تصویب رسید.

کالا‌های پذیرش شده در بازار اصلی

3،000 تن پلی اتیلن ترفتالات بطری­ تولید شرکت Wankai New Materials Co. ,Ltd کشور چین، عرضه کننده شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

۲۰۰ تن­ ­مس کاتد ­تولید شرکت تماس

کنسانتره سنگ آهن، تولید شرکت دلکن کاوان پاسارگاد

شمش آلومینیوم، تولید شرکت تولیدی بازرگانی آلومینیوم یادگار پدر گلپایگان

کالا‌های پذیرش شده در بازار فرعی

60،000 تن لوله فولادی تولید شرکت صنعت پروفیل آرش

10،000 تن روغن سنگین پایه قطرانی تولید شرکت فرساد شیمی فرتاک

۲۴۰ تن کاغذ تحریر تولید شرکت ITTIHAD PAPER MILL کشور امارات، عرضه کننده شرکت صدر امین

1،750 تن­ سپری تولید شرکت نورد فولاد ثامن

90،000 تن ­بنتونیت، تولید شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین