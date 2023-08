به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ هفدهمین رویداد بین المللی شطرنج جام ابن سینا با جایزه نقدی سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی، معادل ۶ هزار دلاری از دوم تا نهم شهریور در همدان برگزار می‌شود و قوانین فدراسیون جهانی فیده بر این مسابقات حاکم است و جدول A شامل اساتید و در ۹ دور، جدول B در ۱۱ دور و جدول C با توجه به تعداد شرکت کنندگان بین ۹ تا ۱۱ دور انجام خواهد شد.

رویدادی که قرار است از دوم شهریور و در اوج هیجان گردشگری به سبب قرار گرفتن در هفته همدان، روز پزشک و زادروز ابوعلی سینا و همچنین حضور ارزیابان ثبت جهانی در همدان برگزار شود.

این رقابت‌ها در سه جدول برگزار می‌شود، به این شکل که جدول A شامل بازیکنان دارای عنوان استادی یا درجه بین المللی ۱۸۰۰ و بالاتر، جدول B شامل بازیکنان دارای درجه بین المللی کمتر از. ۱۸۰۰ و جدول C شامل بازیکنان رده سنی کمتر از ۱۲ سال است.

همچنین جایزه نقدی این رقابت‌ها به برترین‌های این سه جدول تعلق می‌گیرد و قرار است بین نزدیک به ۴۰ شطرنجباز برگزیده توزیع شود.

ملی پوشان و شطرنج‌بازان مطرح کشور‌های ترکمنستان، اتریش، جمهوری چک، عراق، سوریه و ارمنستان در هفدهمین دوره از مسابقات شطرنج بین‌المللی اوپن ابن‌سینا ثبت نام کرده‌اند و بیشتر آن‌ها با عنوان استاد بزرگ و استاد بین‌المللی در مسابقات حضور خواهند داشت.

تاکنون حضور بیش از ۳۵۰ شطرنجباز داخلی و خارجی از جمله استاد بزرگ آرین غلامی، استاد بزرگ مسعود مصدق پور، استاد بزرگ یوسپ آتابایف و استاد بین‌المللی ساپارمیرات آتابایف از کشور ترکمنستان، استاد بین‌المللی پاول چک از جمهوری چک، استاد بین‌المللی کرایزل رابرت از اتریش، استاد فیده میترا اصغرزاده و استاد فیده آناهیتا زاهدی‌فر ۲ عضو تیم ملی شطرنج بانوان در هفدهمین دوره این مسابقات قطعی شده است.

به گفته امیرعرفان هاشمی، رییس هیئت شطرنج استان همدان، به مقام آوران برتر هر جدول، قهرمانان دارای درجه بین المللی، برترین بازیکن استان همدان، برترین پیشکسوت، بانوان، رده‌های سنی زیر ۱۴ تا زیر هشت سال و بهترین شطرنجباز دختر و پسر جدول C جایزه نقدی اعطا می‌شود.