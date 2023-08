به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند در خصوص یک نهنگ تنهاست که به خاطر خارج کردن صدایی با ۵۲ مگاهرتز نمی‌تواند با سایر همنوعانش ارتباط برقرار کند و همیشه در دریا تنهاست.

دانشمندان در این خصوص مشغول تحقیق و جستجو هستند تا علت این واقعه را درک نمایند.

این مستند با نام اصلی The Loneliest Whale: The Search for ۵۲ به کارگردانی جاش زیمن محصول آمریکا به مدت ۴۵ دقیقه امشب ساعت ۲۲ از شبکه پنج پخش می‌شود.