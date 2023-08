به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه ساینس الرت (sciencealert)، این روزها شاهد پیشرفت‌های عمده ‌ای در فناوری هستیم که می ‌تواند امواج مغز را رمزگشایی کرد و فعالیت‌ها را تفسیر کند.

عصب شناس دانشگاه کالیفرنیا و پژوهشگر این مطالعه گفت: ما آهنگ کلاسیک پینک فلوید با نام Another Brick in the Wall را از ضبط مستقیم قشر مغز انسان بازسازی کردیم و بینش هایی را در مورد پایه های عصبی ادراک موسیقی و کاربردهای رمزگشایی مغز در آینده ارائه کردیم.

محققان بررسی کردند که چگونه الگوهای مغز ممکن است با عناصر موسیقی مانند آهنگ و هماهنگی های بین آن انطباق پیدا کنند و در نهایت کشف کردند که بخشی از مجموعه شنوایی مغز به نام شکنج زمانی برتر (STG) با ضرب (ریتم) مرتبط است.

برای جمع ‌آوری داده‌های لازم درباره فعالیت مغز، این تیم ۲۹ نفر را که قبلاً برای مدیریت صرع الکترودهای مغزی کاشته شده بودند، استخدام کردند.

تمام داده ها از طریق یادگیری ماشینی و از طریق آنچه به عنوان مدل رمزگشایی مبتنی بر رگرسیون شناخته می شود، تجزیه و تحلیل شدند. به عبارت ساده، برنامه‌های کامپیوتری به دنبال همبستگی بین موسیقی در حال پخش و آنچه در مغز می گذشت، می گشتند.

از طریق این فرآیند یادگیری، محققان می ‌توانند سیستم را معکوس کرده و آهنگ را از طریق نحوه واکنش مغز به آن شناسایی کنند. آهنگ بازسازی شده کمی تحریف شده است، اما تشخیص اینکه آهنگ چیست کار سختی نیست.

محققان معتقدند: این نتیجه به تلاش‌های مداوم برای رمزگشایی بهتر الگوهای مغز و بهبود رابط‌های مغز و ماشین کمک می ‌کند.