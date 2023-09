به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس انگلیس به دولت این کشور توصیه کردند در جشنواره ها، از شرکت کنندگان آزمایش مواد مخدر گرفته شود.

کمیته امور کشور در مجلس انگلیس از وزیران دولت این کشور خواست رویکرد "پرهیز" را کنار بگذارند و برای پیشگیری از مصرف خطرناک مواد مخدر، فعالانه دست به کار شوند.

این کمیته پیشنهاد کرده است علاوه بر آزمایش شرکت کنندگان در جشنواره‌ها در این کشور، محل‌هایی را نیز برای مصرف مواد مخدر، زیر نظر افراد مسوول، تعبیه کنند تا جان افراد شرکت کننده در این رویدادها، حفظ شود.

کمیته امور کشور در مجلس انگلیس از دولت این کشور خواسته است طرح ملی آزمایش مواد مخدر را اجرا کند تا بدون افشای هویت، افراد، به ویژه نوجوانان و جوانان، مورد آزمایش قرار گیرند.

کمیته امور کشور در مجلس انگلیس، علاوه بر توصیه درباره دادن مجوز به موسسات آزمایش مواد مخدر در زمان برگزاری جشنواره ها، همچنین پیشنهاد کرده است "محل‌های امنی"، برای مصرف کنندگانی که به طور مرتب مواد مخدر مصرف می‌کنند، تعبیه شود و دولت انگلیس، مجوز فراهم ساختن این محل‌ها را صادر کند.

پیش از این، دولت محلی اسکاتلند در نظر داشت محل‌های امنی برای مصرف مواد مخدر در ان منطقه ایجاد کند که با مخالفت دولت مرکزی در لندن روبرو شده است.

گاردین نوشت اعضای کمیته امور کشور در مجلس انگلیس، با بررسی راهبرد دولت انگلیس با عنوان " از آسیب به امید: برنامه ۱۰ ساله به منظور کاهش جرم‌ها و حفظ جان ها" (From harm to hope: A ۱۰-year drugs plan to cut crime and save lives) اعلام کرد برای حمایت از مصرف کنندگان مواد مخدر، عزیزان آنان و جامعه، دولت باید در راهبرد خود تغییر دهد و فعالانه وارد عمل شود. این کمیته اعلام کرد علاوه بر تمرکز بر سلامت عمومی، دولت انگلیس باید بر روند مبارزه با بازار قاچاق مواد مخدر بیفزاید.

گزارش مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد سالانه بیش از چهار هزار نفر در این کشور به علت اور دوز و مصرف زیاد مواد مخدر جان می‌بازند.