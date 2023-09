به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا (PNAS) Proceedings of the National Academy of Sciences تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مناطق اقیانوسی که غنی از حیات آبزی هستند تأثیر قابل‌توجهی بر اکوسیستم و آب و هوای ما نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد، دارند.

یافته‌های اخیر دانشمندان کاهش نیتروژن و اولین مشاهدات اوره گازی در هوا را نشان می‌دهد.

دانشمندان بر اساس تحقیقات انجام شده اعلام کردند؛ اوره را می‌توان در فواصل طولانی از طریق جو منتقل کرد تا به سایر محیط‌هایی که ممکن است دارای کمبود مواد مغذی باشند، کمک کند.

دانشمند علوم جوی در دانشگاه منچستر، بیان کردند: مشاهدات ما بینش‌های جدیدی در مورد تعاملات پیچیده بین جو، اقیانوس و اکوسیستم‌ها ارائه می‌دهد.

مشاهدات اوره فاز گازی در جو بر فراز اقیانوس اطلس شمالی با استفاده از آزمایشگاه هوابرد FAAM که یک مرکز تحقیقاتی هوابرد انگلیس است و توسط مرکز ملی علوم جوی (NCAS) اداره می‌شود جمع آوری شد.

یکی از محققان این طرح گفت: اقیانوس از طریق فعالیت‌های بیولوژیکی که در نزدیکی سطح آب اتفاق می‌افتد نقش مهمی در حفظ آب و هوای پایدار ایفا می‌کند و به جذب اقیانوسی دی اکسید کربن کمک می‌کند.

وی ادامه داد: ما اکنون می‌دانیم که منبع قابل توجهی از اوره در جو در بیشتر اوقات سال است، به این معنی که باید فرآیند‌ها و عوامل دخیل در چرخه نیتروژن را اصلاح کنیم تا اهمیت تازه کشف شده اوره را توضیح دهیم.

چرخه نیتروژن فرآیندی است که طی آن نیتروژن از طریق موجودات زنده و محیط‌های فیزیکی از جمله جو، خاک، آب، گیاهان، حیوانات و باکتری‌ها حرکت می‌کند. چرخه نیتروژن برای ترکیبات سیستم زمین و تغییرات محیط طبیعی از طریق فعل و انفعالاتی مانند تشکیل آئروسل، تولید ازن و تامین مواد مغذی، مهم است.