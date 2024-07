به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز چهارسنبه دهم مردادماه ورزشکاران کشورمان در ۴ رشته شمشیربازی تیمی، تیراندازی باکمان، قایقرانی و تنیس روی میز مسابقات خود را در سی و سومین دوره بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس پی خواهند گرفت.



قایقرانی روئینگ:



تیم دو نفره روئینگ سبک وزن زنان ایران در آخرین مسابقه خود در فینال C برای تعیین رتبه سیزدهم تا هجدهم از ساعت ۱۱:۱۲ به مصاف رقبای خود می‌روند.



فاطمه مجلل در مسابقه نیمه نهایی فینال C و D روئینگ تک نفره سنگین وزن زنان از ساعت ۱۲:۲۰ مسابقه خود را شروع می‌کند. سه نفر هر گروه به فینال C برای کسب رتبه‌های سیزدهم تا هجدهم و سه نفر بعدی به فینال D برای رتبه‌های نوزدهم تا بیست و چهارم خواهند رفت.



تنیس روی میز:



نوشاد عالمیان در دومین مسابقه خود از ساعت ۱۲:۳۰ به مصاف نماینده ژاپن خواهد رفت.



شمشیربازی:



تیم شمشیربازی مردان ایران دربخش تیمی با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، فرزاد باهر، محمد فتوحی ساعت ۱۵ برابر تیم آمریکا قرار می‌گیرد.



تیراندازی باکمان:



مبینا فلاح در تیراندازی با کمان ساعت ۲۱ در مسابقه بخش حذفی و در جدول یک سی و دوم برابر نماینده ویتنام حاضر می‌شود.