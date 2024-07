به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مقاله منتشر شده پژوهشگران مرکز تحقیقات ارتوپدی و آزمایشگاه پژوهش­های استخوان و مفصل دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ردیف مقالات پراستناد در پایگاه WILLY در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ قرار گرفته است.

رییس مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهدگفت: این مقاله با عنوان

"Different methods of hydroxyapatite-based coatings on external fixator pin with high adhesion approach" با سرپرستی دکترنفیسه جیرفتی که در مجله تخصصی Plasma Process and Polymer Journal چاپ شده است، می­ تواند اطلاعات جامعی را در خصوص روش­های بهینه سازی و آنتی باکتریال کردن سطح اکسترنال­های پرکاربرد در زمینه درمان شکستگی­ها ارتوپدی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

دکتر محمد حسین ابراهیم زاده افزود: فیلد تحقیقاتی مربوط به بهبود خواص سطحی اکسترنال‌های ارتوپدی یکی از مهمترین زمینه ­های تحقیقاتی در آزمایشگاه پژوهش­های استخوان و مفصل است.