به گزارشزمان آزمون دوره مربیگری B آسیا شهریورماه امسال است که علاقه‌مندان به شرکت در این آزمون تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند، نسبت به ارسال مدارک و ثبت نام با حضور در هیات فوتبال خوزستان واقع در ورزشگاه تختی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ روز‌های شنبه تا چهارشنبه، به جز روز‌های تعطیل مراجعه کنند. این آزمون به صورت تئوری و عملی برگزار خواهد شد و از جمله مدارک مورد نیاز مدرک C آسیا، کپی از صفحه اول شناسنامه، کپی از کارت ملی، کپی از کارت پایان خدمت، یک قطعه عکس پرسنلی، مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، بیمه ورزشی تا پایان سال ۱۴۰۳، اصل کارت‌های مربیگری بعد از گذراندن دوره C آسیا، اصل مدارک دانش افزایی بعد از گذراندن دوره C آسیا و گواهی سلامت پزشک است.