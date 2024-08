به گزارش­ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی، پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس (X) روز دوشنبه با شکایت ۹ کشور اتحادیه اروپا مواجه شد، این شکایت‌ها به شرکت هوش مصنوعی xAI مربوط می‌شود که بر اساس برخی گزارش‌ها اطلاعات شخصی کاربران را بدون رضایت آنها جمع‌آوری می‌کند.

یک سازمان غیردولتی مستقر در وین به نام (Noyb) یا (None Of Your Business که در زمینه امنیت داده‌ها فعالیت می‌کند) اعلام کرد در کشور‌های اتریش، بلژیک، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا، هلند، اسپانیا و لهستان از برنامه xAI به سبب نقض مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا شکایت‌هایی تنظیم شده است.

Noyb افزود X به منظور توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی مانند Grok، یک ربات چت هوش مصنوعی تولید شده توسط xAI، به استفاده غیرقانونی از داده‌های شخصی بیش از ۶۰ میلیون کاربر در اروپا آنهم بدون رضایت آنها و بدون هرگونه اطلاع قبلی پرداخته است.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند هفته گذشته به منظور جلوگیری از پردازش غیرقانونی داده ها، اقدامات قانونی علیه X را آغاز کرد.

هم X و هم xAI متعلق به ایلان ماسک، غول تجاری آمریکا، هستند.