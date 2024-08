به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران از کسب نشان ستاره نقره‌ای سازمان جهانی بهداشت توسط درمانگاه استئوپاد مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مستقر در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری خبر داد.

محسن رمضانی افزود: Capture the Fracture یک برنامه جهانی برای تسهیل اجرای برنامه هماهنگی مراقبت پس از شکستگی (PFC) مانند خدمات ارتباطی شکستگی (FLS) است که توسط بنیاد بین‌المللی پوکی استخوان برای تسهیل اجرای مدل‌های هماهنگ و چند رشته‌ای مراقبت برای پیشگیری از شکستگی ثانویه ایجاد شد.



او با بیان اینکه این برنامه بستری برای تبادل جهانی پروژه‌ها و منابع موجود در FLS و استراتژی‌های پیاده‌سازی محلی را فراهم می‌کند و به‌عنوان مهم‌ترین قدم در بهبود مستقیم مراقبت از بیمار و کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی مرتبط با شکستگی مارپیچی در سراسر جهان شناخته می‌شود، گفت: اجرای FLS مهم‌ترین کاری است که می‌توان برای بهبود مستقیم مراقبت از بیمار و کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی مرتبط با شکستگی مارپیچی در سراسر جهان انجام داد.



مدیر امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: تائید برنامه علمی دوره کارشناسی پزشکی (A Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery: MBBS) در کنار پزشکی عمومی (MD: Doctor of Medicine) از سوی سازمان جهانی بهداشت و کسب گواهینامه اعتبار بین‌المللی توسط گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تا سال۲۰۳۰ از فدراسیون جهانی کاردرمانی (World Federation of Occupational Therapists) از دیگر افتخارات کسب‌شده دانشگاه در حوزه آموزش پزشکی بود و این اتفاقات تأثیر بسزایی در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه دارد.