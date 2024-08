به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، روزنامه «دیلی ماوریک» چاپ آفریقای جنوبی نوشت: تعداد فزاینده‌ای از نوجوانان آفریقای جنوبی قربانی اخاذی سایبری می‌شوند.

اخاذی از این نوجوانان زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی آنها را متقاعد می‌کند که عکس‌های خصوصی خود را آپلود کنند و سپس از آن تصاویر برای باج‌گیری و اخاذی استفاده می‌کنند.

BeinTouch یک سکوی ایمنی برخط برای والدین گزارش داده که شکارچیان در رسانه‌های اجتماعی و بازی‌های محبوب نوجوانان کمین می‌کنند.

به نوشت این وب‌سایت، اسنپ‌چت، اینستاگرام، تیک‌تاک و دیسکورد مکان‌های اصلی حضور شکارچیان و جنایتکارانی هستند که به دنبال قربانیان‌شان هستند.

«اِما سادلیِر» کارشناس حقوق رسانه‌های اجتماعی می‌گوید که روزانه چندین تماس از والدین دریافت می‌کند. به گفته او، پسران بین ۱۳ تا ۲۰ سال هدف اصلی این اخاذان سایبری هستند و باند‌های سازمان‌یافته بین‌المللی در پشت پرده این جنایت قرار دارند.

این کارشناس حقوق رسانه‌های اجتماعی با بیان اینکه ما این باند‌های تبهکار را در مناطق دوردست مانند نیجریه، فیلیپین و اندونزی ردیابی کرده‌ایم، می‌گوید: کلاهبرداران با ایجاد یک نمایه جعلی و استفاده از عکس‌های یکی از مخاطبانتان، شما را در شبکه‌های اجتماعی فریب می‌دهند.

«سادلیر» می‌گوید: این بچه‌ها فکر می‌کنند دارند به صورت برخط با کسی که می‌شناسند صحبت می‌کنند، در حالی که در واقع نمی‌دانند چه کسی در طرف مقابل قرار دارد.

به گفته این کارشناس حقوق رسانه‌های اجتماعی، کلاهبرداران در حال حاضر تقاضای انتقال پول بین‌المللی را دارند و اغلب از بیت کوین استفاده می‌کنند.

او می‌گوید مبالغی که اخاذان از نوجوانان آفریقای جنوبی درخواست می‌کنند به ۱۰ هزار راند (واحد پول آفریقای جنوبی) رسیده است.

یکی از والدین نوجوان قربانی این کلاهبرداران می‌گوید از اینکه پسر ۱۵ ساله‌اش یک عکس برهنه برای دختری در اینستاگرام فرستاده، وحشت‌زده شده است؛ دختری که معلوم شددر واقع مرد بالغی است که به دنبال اخاذی از نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی است.

*ویدئو‌های غیراخلاقی

«سادلیر» می‌گوید باج‌گیران از تهدید انتشار عکس‌های خصوصی استفاده می‌کنند تا نوجوانان آسیب‌پذیر را متقاعد کنند تا ویدئو‌های واضح‌تری از بدن خود تهیه و برایشان ارسال کنند.

باج‌گیران قربانیانشان را تهدید می‌کنند که عکس‌ها یا فیلم‌هایی را که دارند، برای والدین یا دوستانشان می‌فرستند، سپس به قربانیان گفته می‌شود که ویدئو‌هایی بسیار شنیعی از خود بگیرند و برای این کار دستورالعمل‌های بسیار مشخصی هم به آنها داده می‌شود.

«آنا کولارد» تحلیل‌گر محتوا‌های مجازی در آفریقا می‌گوید: این باند‌های جنایت‌کار، کاربران را در همه سنین و جنسیت‌ها هدف قرار می‌دهند، اما شمار زیادی از قربانیان آنان پسران ۱۴ تا ۱۸ ساله هستند.

او می‌گوید: به عنوان یک نمونه بارز، «پسران یاهو» گروهی از مجرمان سایبری در غرب آفریقا هستند که اخاذی‌های جنسی زیادی از افراد زیر سن قانونی انجام داده‌اند.

*اخاذی از بزرگسالان

اخاذی با تولید تصاویر غیراخلاقی محدود به نوجوانان نیست. یک زن اهل آفریقای جنوبی در گفتگو با دیلی ماوریک توضیح داد که چگونه متوجه شد همسرش در شصت سالگی قربانی این کلاهبرداری‌ها شده و دست به خودکشی زده است.

«کارولین» گفت: شوهر من مرتکب اشتباهی شد و تاوان آن را با جانش پرداخت.

به گفته این زن، «هری» پیش از مرگ یادداشتی از خود به جا گذاشته و توضیح داده که از ماه اکتبر ۲۰۲۳ (مهر-آبان) قربانی باج‌گیری سایبری شده است.

«کارولین» گفته که همسرش تا زمان مرگ، بیش از ۸۵۰ هزار راند به باج‌گیران پرداخت کرده بود، چرا که کلاهبرداران تهدید کرده بودند که عکس‌های غیراخلاقی او را برای همه مخاطبانش در لینکدین و نیز همکاران و خانواده‌اش ارسال خواهند کرد.

«کارولین» ادامه داد: او از خواهرش پول قرض می‌گرفت و دلیل کارش را به من نمی‌گفت. او مشکوک بود و وقتی از او می‌پرسیدم که آیا هدف باج‌گیری قرار گرفته، می‌گفت که این فقط یک مشکل مالی است.

او افزود: پس از مرگ «هری» تماس‌های تلفنی شروع شد. ابتدا تماس‌های متعددی با شرکت محل کار او صورت گرفت و بعد به شماره همراهش رسید. تماس‌های زیادی حداقل از پنج شماره مختلف با تلفن همراه «هری» گرفته می‌شد. پسرم یکی از تماس‌ها را پاسخ داد و وانمود کرد که پدرش است.

این زن آفریقایی ادامه داد: آنها تهدید کردند که عکس‌ها را برای من و کارفرمایان «هری» می‌فرستند و چند هفته بعد، این کار را کردند.

«کارولین» ادامه داد: وقتی به پلیس مراجعه کردم، با یک دیوار آجری مواجه شدم پس سعی کردم دو پرونده جداگانه باز کنم به این امید که پلیس عوامل این جنایت را بازداشت کند.

او ادامه داد: ابتدا سعی کردم از آزار و اذیت شکایت کنم، زیرا احساس خطر می‌کردم، اما پرونده به دلیل اینکه به اندازه کافی جدی نبود که پلیس بتواند درباره‌اش تحقیق کند، کنار گذاشته شد.

«کارولین» گفت: بعد فکر کردم که این کلاهبرداران پول بازنشستگی همسرم را هم گرفته‌اند و برای همین پرونده اخاذی را مطرح کردم.

او در ادامه تصربح کرد: این بار پلیس، گوشی و تمام شواهد موجود از مکالمات هری را گرفت، اما این پرونده هم به جایی نرسید.

«سیمون ون زیل» بازرس جرایم سایبری در پزشکی قانونی آفریقای جنوبی می‌گوید که این سازمان روزانه تماس‌ها و ایمیل‌های متعددی مربوط به جنایات جنسی دریافت می‌کند. او ادعای «اما سادلیر» را تأیید کرد که مردان (نوجوانان و بزرگسالان) عمده قربانیان این قبیل جرائم سایبری هستند. به گفته او، به ندرت پیش می‌آید که یکی از این پرونده‌ها با موفقیت به سرانجام برسد و در بیشتر موارد، قربانیان فقط به ما مراجعه می‌کنند تا آن را متوقف یا تصاویر را حذف کنیم.

«سیمون ون زیل» می‌گوید: قربانیان معمولاً برای مراجعه به پلیس یا تماس با بازرسان پزشکی قانونی خجالت می‌کشند، بنابراین آنچه که ما می‌بینیم احتمالاً نصف اخاذی‌های صورت‌گرفته هم نیست.

خانم «سادلیر» به والدین نوجوانانی که قربانی این اخاذی‌ها می‌شوند، چند توصیه کرده است:

*بلافاصله همه حساب‌های کاربری فرد در رسانه‌های اجتماعی را غیرفعال کنید.





* گوشی فرزندتان را چک کنید؛ کودک در برابر اخاذی بیشتر آسیب‌پذیر است و ممکن است به گفتگو با مجرمان ادامه دهد.

*یک هشدار Google برای نام کودک ایجاد کنید، به طوری که در صورت ارسال محتوا به صورت برخط فوراً به شما اطلاع داده شود.

*از Take It Down استفاده کنید، که وب را کنترل می‌کند. این یک سرویس رایگان است که به حذف تصاویر غیرمجاز نوجوانان کمتر از ۱۸ سال اختصاص دارد. اگر فرزند شما بزرگتر از ۱۸ سال است، می‌توانید از سرویس StopNCII.org استفاده کنید.

*به فرزندتان بگویید هیچ‌یک از افراد و وب‌سایت‌های قابل اعتماد هرگز نمی‌خواهند که تصاویر یا ویدئو‌های خود را به اشتراک بگذارید یا بارگذاری کنید.