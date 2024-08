به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون هندبال آسیا برنامه دیدار‌های دهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا را اعلام کرد که طبق آن تیم نوجوانان کشورمان در نخستین دیدار خود به مصاف چین می‌رود. نوجوانان کشورمان در دومین بازی خود با چین تایپه دیدار می‌کنند و در سومین دیدار به مصاف کویت می‌روند. برنامه کامل دیدار‌های تیم هندبال نوجوانان در قهرمانی آسیا به این شرح است: سه‌شنبه -۱۳ شهریور ۱۴۰۳- ساعت ۱۴:۱۵ به وقت ایران: ایران – چین چهارشنبه – ۱۴ شهریور ۱۴۰۳ – ساعت ۱۷:۴۵ به وقت ایران: ایران – چین تایپه پنجشنبه – ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ – ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران – ایران – کویت پس از مرحله مقدماتی تیم‌ها یک روز استراحت می‌کنند و مرحله یک چهارم نهایی از روز ۱۷ شهریور آغاز می‌شود. در این مرحله و در گروه اول مرحله یک چهارم نهایی تیم اول گروه A با تیم دوم گروه B، تیم اول گروه C و تیم دوم گروه D همگروه می‌شود. همچنین در گروه دوم این مرحله تیم دوم گروه A با تیم اول گروه B، تیم دوم گروه C و تیم اول گروه D همگروه می‌شود. گروه سوم جام ریاست برای قرارگرفتن در رده‌های نهم تا سیزدهم نیز متشکل از تیم‌های سوم گروه‌های A، B، C، D و تیم چهارم گروه D است.



گروه‌بندی کامل مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا به این شرح است:

گروه A: کره‌جنوبی - بحرین - عراق

گروه B: اردن - ژاپن - هند

گروه C: عربستان- قطر - امارات متحده عربی

گروه D: ایران - کویت - چین تایپه - چین

دهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا از ۱۳ تا ۲۴ شهریور ماه به میزبانی اردن برگزار می‌شود. چهار تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در اسلوونی را کسب می‌کنند.