پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه ، بر لزوم تحول در بخش کشاورزی و عبور از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی و هوشمند تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه کشاورزی، از زیرساختهای مناسب آب و خاک استان سخن گفت و افزود که کرمانشاه با بارندگی بیشتر از متوسط کشور و خاکی مناسب، ظرفیت بالایی برای توسعه کشاورزی صنعتی دارد. وی به آمار 126 هزار بهرهبردار کشاورزی در استان اشاره کرد و افزود که این بخش نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد استان دارد. استاندار کرمانشاه در خصوص حمایت از بخش دامداری و دامپروری نیز سخن گفت و تاکید کرد که باید شرایط بهتری برای عشایر فراهم شود، از جمله در حوزههای آرد، سوخت، تانکرهای آب، جادههای دسترسی و انرژی. دکتر حبیبی همچنین با تاکید بر توسعه نژاد گوسفند سنجابی و احیای اسب اصیل کرمانشاه به عنوان فرصتهای درآمدزا گفت : باید از پتانسیلهای کشاورزی و دامداری استان بهرهبرداری بیشتری صورت گیرد. وی همچنین در خصوص سامانههای گرمسیری وسردسیری به عنوان پروژههای تحولی در استان سخن گفت و تصریح کرد :سامانه گرمسیری در غرب استان تحولی بزرگ در کشاورزی ایجاد کرده است. استاندار کرمانشاه در پایان بر لزوم همکاری بیشتر در راستای توسعه کشاورزی و امنیت غذایی تاکید کرد و از پیگیری پروژههای آبیاری هوشمند و سامانههای نوین در استان خبر داد.