استاندار سمنان : رزمایش خدمت در دستگاه های اجرایی از ابتدای آذر ماه اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در شورای اداری استان سمنان که با حضور معاون وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی گفت: این رزمایش با هدف ارزیابی میزان رضایت مندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی اجرا می شود.
مدیریت منابع و مصرف آب، تهیه برش شهرستانی مسائل و مشکلات برای تهیه مصوبه های سفر ریاست جمهور دیگر موضوعات مورد تاکید استاندار بود .
نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این جلسه از مسئولان خواست تلاش جهادی را سر لوحه کار خود قرار دهند .
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی همچنین اقدامات دولت و استاندار در احیای واحد های راکد را ارزشمند توصیف کرد .
غلامحسین محمدی معاون وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور هم از اجرای دو طرح ایران ماهر و همنوا برای ارتقای مهارت آموزی در استان سمنان خبر داد.
احمد عجم نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه وحدت بین مسئولان استان با وجود اختلاف سلیقه ها را ارزشمند دانست .
وی همچنین برگزاری کنگره یادبود شهدا در سال ۱۴۰۶ در شاهرود را یاد آور و برنامه ریزی در این زمینه را خواستار شد .
تجلیل از خانواده شهید مدافع وطن مهدی مزینانیان ، گزارش وضعیت منابع آبی استان و اجرای طرح ملی جی نف و برنامه های هفته بسیج موضوعات دیگری بود که در این جلسه مطرح شد