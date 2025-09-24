به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سیدموسی حسینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی، با اشراف اطلاعاتی، پی بردند فردی در شهرک صنعتی مهدیشهر لوازم خانگی قاچاق را انبار کرده است.

وی افزود: با هماهنگی‌های لازم، ماموران در بازرسی از این انبار هزار و ۳۰ قلم انواع لوازم خانگی شامل کولر گازی و رادیاتور را در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود ؛ کشف و ضبط کردند.

سردار حسینی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: پرونده برای فرد متخلف تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.