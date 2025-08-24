پخش زنده
مشاهده یوزهای آسیایی جدید در پارک ملی توران، بار دیگر نگاهها را به این زیستگاه ارزشمند جلب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یوز آسیایی گونهای است که اکنون کمتر از ۳۰ قلاده از آن در طبیعت کشور باقی مانده و ایران تنها زیستگاه باقیمانده آن در جهان است.
منطقه حفاظت شده توران شاهرود که به «آفریقای ایران» شهرت دارد، یکی از غنیترین مناطق حیاتوحش کشور به شمار میرود. با این حال، تهدیدهایی مانند کاهش طعمههای طبیعی، ورود سگهای گله و تصادفات جادهای، همچنان حیات یوز و سایر گونههای این منطقه را با خطر جدی روبهرو کرده است.