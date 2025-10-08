یکی از پاسداران تیپ ۱۲ قائم سمنان در مأموریت رزمی به شهادت رسید و به خیل شهدای مدافع امنیت پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، روابط عمومی و تبلیغات سپاه قائم آل محمد استان سمنان اعلام کرد : 《پاسدار رشید اسلام مهدی مزینانیان از پایوران تیپ ۱۲ قائم (عج)، در حین انجام مأموریت رزمی و بر اثر حادثه به فیض شهادت نائل آمد.زمان مراسم بزرگداشت این پاسدار گرانقدر متعاقباً اعلام خواهد شد.》

شهید مدافع امنیت ستوان سوم پاسدار مهدی مزینانیان متولد بیستم تیر ۱۳۷۳ بود و امروز حین انجام ماموریت رزمی به شهادت رسید .