افتتاح خط شبانه تله کابین توچال

خط شبانه تله‌کابین توچال در ایام تابستان، چهارشنبه، پنج‌شنبه‌ و جمعه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۲۳ فعال است و تا ایستگاه دوم تله‌کابین خدمات‌رسانی می‌کند.

عکاس : زهرا صباغی