افتتاح خط شبانه تله کابین توچال

خط شبانه تله‌کابین توچال در ایام تابستان، چهارشنبه، پنج‌شنبه‌ و جمعه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۲۳ فعال است و تا ایستگاه دوم تله‌کابین خدمات‌رسانی می‌کند.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ - ۱۳:۴۰
برچسب ها: توچال ، تابستان
