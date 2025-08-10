

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ‌سه گروه نهضتی، طرح امین و مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، سال‌هاست در وضعیت استخدامی نامشخص به فعالیت می‌پردازند. با وجود تصویب برخی از قوانین، بخش زیادی از آنها جذب رسمی نشدند و همچنان با حقوق پایین و بدون بیمه کامل کار می‌کردند. در حال حاضر پس از اعتراضات مکرر، سر انجام عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ماه گذشته قول جذب این معلمان را در سال تحصیلی پیش‌رو داد. اما شهروند خبرنگار ما از تغییر این طرح و جذب بازنشستگان ابراز نگرانی کرد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام و عرض ادب، حدود یک سال است که قراره شیوه نامه را برای بکارگیری سه گروه نهضت، طرح امین و پیش‌دبستانی اعلام کنند. برای سال تحصیلی جدید مرتب جلسه برگزار شد و برای دلخوشی ما شورای نگهبان و مجلس تصویب کردند ولی الان آقای فرهادی حرف از به کارگیری بازنشسته‌ها می‌زند و مثل اینکه طرح امین و پیش دبستان و نهضت منتفی شده است. تو رو خدا پیگیری کنید تا ما از بلاتکلیفی نجات پیدا کنیم.