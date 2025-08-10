به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تلاش‌های بی‌وقفه خبرنگاران در روشنگری، آگاهی‌بخشی و صیانت از حقیقت بر کسی پوشیده نیست کسانی که چشم بیدار جامعه و حافظان سرمایه اجتماعی هستند

هفدهم مرداد، پاسداشت مجاهدت‌های اصحاب رسانه و قلم، و نماد تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خبرنگارانی است که در مسیر حقیقت گام برمی‌دارند و چراغ روشنگری و آگاهی‌بخشی را در جامعه روشن نگاه می‌دارند.»

مردم باید حقایق را بدانند همین عبارته که موجب میشه خبرنگاران به آب و آتش بزنند و از وقایع و حوادث جهانی، ملی و منطقه‌ای گزارش‌های میدانی و تحقیقی تهیه کنند.