به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این محصولات شامل اولین کود هفت جزئی جهان با کاهش ۳۰ درصدی مصرف کود شیمیایی ، خوراک دام ارزان قیمت از پوست پسته، تولید و ترمیم تاندون با استفاده از نانو کامپوزیت بر پایه گرافن و بلوک نمکی خوراکی به منظور افزایش ۲۰ درصدی نرخ آبستنی دام است

استاندار سمنان در این مراسم با بیان اینکه برای ارتقای صنعت ، معدن کشاورزی و دامپروری ، پژوهش های کاربردی و تولید محصول دانش بنیان نیاز است ، نقش جهاد دانشگاهی را در این خصوص تعیین کننده دانست .

محمد جواد کولیوند بر حل مشکلات پژوهشگران جهاد دانشگاهی با هم افزایی نهاد های علمی آموزشی استان تاکید کرد .



رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان هم از قرار گرفتن جهاد دانشگاهی این استان در جمع ۱۰ دانشگاه برتر کشور در موضوع تولید دانش بنیان خبر داد .

علی منصفی راد در خصوص آموزش های تخصصی کوتاه مدت منجر به اشتغال هم رتبه جهاد دانشگاهی استان سمنان را رده پانزدهم در میان ۸۰ واحد کشور اعلام کرد .