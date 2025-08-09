پخش زنده
در مراسمی از ۴ محصول دانش بنیان جهاد دانشگاهی استان سمنان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این محصولات شامل اولین کود هفت جزئی جهان با کاهش ۳۰ درصدی مصرف کود شیمیایی ، خوراک دام ارزان قیمت از پوست پسته، تولید و ترمیم تاندون با استفاده از نانو کامپوزیت بر پایه گرافن و بلوک نمکی خوراکی به منظور افزایش ۲۰ درصدی نرخ آبستنی دام است
استاندار سمنان در این مراسم با بیان اینکه برای ارتقای صنعت ، معدن کشاورزی و دامپروری ، پژوهش های کاربردی و تولید محصول دانش بنیان نیاز است ، نقش جهاد دانشگاهی را در این خصوص تعیین کننده دانست .
محمد جواد کولیوند بر حل مشکلات پژوهشگران جهاد دانشگاهی با هم افزایی نهاد های علمی آموزشی استان تاکید کرد .
رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان هم از قرار گرفتن جهاد دانشگاهی این استان در جمع ۱۰ دانشگاه برتر کشور در موضوع تولید دانش بنیان خبر داد .
علی منصفی راد در خصوص آموزش های تخصصی کوتاه مدت منجر به اشتغال هم رتبه جهاد دانشگاهی استان سمنان را رده پانزدهم در میان ۸۰ واحد کشور اعلام کرد .