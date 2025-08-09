برای این که بتوانید خواب آرامی داشته باشید باید برخی نکات را هنگام خرید بالش مدنظر داشته باشید، زیرا بالش نقش اصلی در محافظت از سر، گردن و ستون فقرات دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با چند تا بالش باید خوابید؟ این یک سوال چالش برانگیز است، اما برای داشتن یک خواب راحت حتما باید به تعداد بالش‌ها توجه کرد. هنگام خوابیدن به چند تا بالش نیاز دارید؟ خوب پاسخ به این سوال، بسیار ساده‌تر از تصور شماست.

بالش مناسب

در حالی که همه‌ی افراد به چیز‌های متفاوتی برای خوابیدن نیاز دارند، بیشتر ما فقط به یک بالش خوب برای محافظت از گردنمان نیاز داریم. چالش ما پیدا کردن یک بالش مناسب است

مانند یک تشک با کیفیت، نقش اصلی یک بالش این است که سر، گردن و ستون فقرات را به صورت موازی در یک راستا قرار دهد. ستون فقرات سالم و حالت قرار گرفتن بدن بیش از هر چیز بر سلامت کلی خواب شما تاثیر می‌گذارد. بسیاری از درد‌ها و ناراحتی‌ها از عدم انطباق ستون فقرات ناشی می‌شود.

برای این که بتوانید خواب آرام داشته باشید و همچنین احساس خوبی هم داشته باشید، باید اول با مراقبت از ستون فقرات خود شروع کنید. هنگام انتخاب بالش جدید یا تشک بهتر، عادت‌های خوابیدن خود را در نظر بگیرید، زیرا نحوه‌ی خوابیدن خود، بالش و تشک نقش مهم و کلیدی را در سالم نگه داشتن ستون فقرات ایجاد می‌کنند.

بالش مناسب برای هر کدام از حالت‌های خوابیدن

بهترین بالشها برای شما آن‌هایی هستند که از سر و گردن تان به خوبی محافظت می‌کنند. هنگام انتخاب بالش مناسب، به ارتفاع و سفت بودن آن توجه داشته باشید که این دو عامل مهمی برای یک بالش خوب می‌باشند. فراموش نکنید که حالت بدنی خود را نیز در نظر بگیرید. عرض شانه‌ها و اندازه‌ی سر شما بر ارتفاع مناسب بالش جهت صاف نگه داشتن گردن شما تاثیر می‌گذارد.

خوابیدن به پهلو

اکثر ما عادت داریم که به پهلو بخوابیم، تقریباً ۷۰ ٪ از مردم ترجیح می‌دهند از این طریق چرت بزنند. در حالی که بسیاری از افراد عادت به پهلو خوابیدن دارند، پس در واقع بهتر است یک بالشت با کیفیت پیدا کنید تا فاصله بین شانه‌ها و گردن را کاملا پر کند. در بیشتر موارد، بالش‌های مناسب برای کسانی که به پهلو می‌خوابند، آن‌هایی هستند که بین ۳ تا ۶ سانتی متر ارتفاع داشته و سفت باشند. در این مورد سلیقه‌ی شما مهم نیست، بالش شما باید به اندازه‌ای سفت باشد که بتواند سرتان را با بقیه بدنتان هماهنگ کند و در یک راستا قرار دهد.

بالش خیلی نرم یا خیلی سفت می‌تواند منجر به سر درد شود. بالش‌های طبی برای کسانی که به پهلو می‌خوابند و نمی‌دانند که ضخامت بالش کناریشان دقیقا چقدر باید باشد، بسیار مناسب است. این نوع بالش‌ها دو شیب دارند که که هر کدام دارای ضخامت‌های مختلف هستند و به شما ابن امکان را می‌دهند که هر دو طرف را امتحان کرده تا راحت‌ترین حالت را انتخاب کنید. برای کسانی که عادت دارند به پشت و یا رو به شکم بخوابند، بالش‌های کم حجم بهتر است.

خوابیدن به پشت

بالشهایی با ارتفاع کم تا متوسط برای افرادی که طاق باز می‌خوابند بسیار مناسب است و می‌توانند سر خود را روی بالش‌هایی با ضخامت ۱ تا ۵ سانتی متری قرار دهند. افرادی که به پشت می‌خوابند از مزیت داشتن ستون فقرات سالم برخوردار هستند، زیرا که بدن آن‌ها در طبیعی‌ترین و آرام‌ترین حالت قرار می‌گیرد.

بنابراین یک بالش خوب برای این دسته از افراد، بالشی است که سر را دقیقا ما بین شانه‌ها ثابت نگه دارد. اگر خیلی کم حجم و نرم باشد باعث می‌شود که سر به داخل بالشت فرو برود، از طرفی دیگر اگر خیلی بلند باشد، چانه‌ی شما را به سمت جلو سوق می‌دهد که این می‌تواند منجر به ایجاد درد شود. افرادی که به پشت می‌خوابند می‌توانند از بالش‌های گود استفاده کنند، چرا که آن‌ها کمک می‌کنند تا سر شما در وضعیت مناسبی قرار بگیرد و از خشک شدن گردن جلوگیری خواهند کرد.

خوابیدن روی شکم

افرادی که به روی شکم می‌خوابند فقط محدود به استفاده از بالش‌های خیلی نرم و با ضخامت کمتر از سه سانتی متر می‌باشند. در حالی که بعضی از افراد ترجیح می‌دهند بدون بالش بخوابند، اما باید در نظر داشت که قرار دادن یک بالشت در زیر سر به شما کمک می‌کند تا ستون فقرات تان تا حد ممکن صاف قرار بگیرد. اگراین فراد بالش خیلی بلندی را انتخاب کنند سر آن‌ها در وضعیت بدی قرار می‌گیرد که منجر به آسیب زدن به ستون فقرات می‌شود و یک درد غیر ضروری را ایجاد می‌کند.

برای فردی که عادت به روی شکم خوابیدن دارد، یک بالش ایده آل همانند بالشی است که در اتاق‌های ماساژ قرار دارد و فرد می‌تواند روی آن به راحتی به حالت دمر بخوابد. با این وجود، این مدل خوابیدن برای همه‌ی افراد خوشایند نیست. برای داشتن خوابی سالم و پیشگیری از گردن درد در آینده، حالت خواب خود را به پشت یا پهلو تغییر دهید، زیرا که خوابیدن بر روی شکم برای بدن شما مضر است.

وقتی هر شب روی رختخواب دراز می‌کشیم، طبیعتاً حالتی را برای خود انتخاب می‌کنیم که راحت‌تر است. گفتن تغییر حالت خواب معمولا ساده‌تر از عمل کردن به آن است. با این حال غیر ممکن هم نیست. در حالی که تخت خواب‌های قابل تنظیم یک کالای لوکس برای ارتقا کیفیت خواب شبانه محسوب می‌شوند، در واقع می‌توانند یک وسیله‌ی مفید برای اصلاح عادت‌های خواب شما به حساب بیایند. تخت‌های قابل تنظیم به شما این امکان را می‌دهد تا زاویه سر و پا‌های خود را تغییر دهید و همچنین به شما اختیار کامل می‌دهد تا راحت‌ترین زاویه برای خوابیدن به پهلو یا پشت خود را پیدا کنید.

چه زمانی باید از دو بالش استفاده کنیم؟

اکثر ما تعداد زیادی بالش روی تخت خود داریم، خوب با این بالش‌های اضافی چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ در حالی که فقط به یک بالش برای زیر سر خود نیاز دارید، همچنین می‌توانید از بالش‌های اضاقی برای محافظت بیشتر از سر خود در جا‌های دیگر استفاده کنید.

تقریبا سی و یک میلیون نفر روزانه از کمر درد رنج می‌برند و این مهم‌ترین دلیلی است که سر کار خود حاضر نمی‌شوند. جدا از خریدن بهترین تشک برای کمر درد، بالش‌ها هم بدون در نظر گرفتن نحوه خوابیدنتان می‌توانند باعث تسکین کمر درد شما شوند.

برای به پهلو خوابیدن با کمر درد مزمن می‌توانید بالش‌های کم حجمی را زیر زانو‌ها و یا دنده‌های خود به جهت هم ترازی ستون فقرات و مهره‌های کمر خود قرار دهید. قرار دادن بالش زیر زانو باعث می‌شود که کمرتان بیشتر در تخت فرو برود و با صاف شدن ستون فقرات، کمر درد را کاهش می‌دهد.

افرادی که به روی شکم می‌خوابند برای پیشگیری از فرو رفتن بیش از حد بالا تنه در تشک، می‌توانند از تعدادی بالش و قرار دادن آن‌ها در زیر شکم خود استفاده کنند. اگر شما یکی از سی و یک میلیون نفری هستید که به طور مکرر درد کمر را تجربه می‌کنید، داشتن بالش مموری فوم برای شما اجباری می‌باشد. مموری فوم برای کاهش درد و پیشگیری از درد‌های جدید بسیار عالی است. اگرچه از بالت‌های دیگر گران‌تر هستند، اما مزایای آن‌ها بی نظیر است. به غیر از مقابله با کمر درد، از این بالشت‌ها می‌توان برای بهبود وضعیت خواب به روش‌های دیگر استفاده کرد.

کسانی که به پهلو می‌خوابند، می‌توانند با قرار دادن یک بالش زیر زانو‌های خود خواب بهتری را تجربه خواهند کرد، زیرا که کمک می‌کند تا استخوان لگن آن‌ها صاف قرار بگیرد. علاوه بر این، بالش‌های بدن برای زنان باردار بسیار مناسب و راحت است، زیرا که آن‌ها از زیر شکم و زانو‌ها و کمر شما محافظت می‌کنند. همچنین می‌توانید هنگامی که مشغول تماشای تلوزیون هستید یا روی تخت مطالعه می‌کنید، تعدادی بالش به عنوان تکیه گاه در پشت خود قرار دهید یا از آن‌ها برای زیر سر خود استفاده کنید، فقط حواستان باشد به هنگام خواب ان‌ها را کنار بیاندازید.

برای یک خواب خوب آماده‌اید؟

به یاد داشته باشید که بالش‌های روی تخت صرفا جنبه‌ی تزئینی دارند و شما برای خواب فقط نیاز به یک بالش واقعی دارید.