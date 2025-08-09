پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی رستم از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف ۵۶۸ قلم پوشاک و ۸۰ هزار نخ سیگار قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سید عبدالمحمد نازیدوک گفت: مأموران این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و با اقدامات فنی آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۵۶۸ قلم پوشاک و ۸۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد کردهاند، بیان کرد: راننده متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.