فرمانده انتظامی رستم از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف ۵۶۸ قلم پوشاک و ۸۰ هزار نخ سیگار قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سید عبدالمحمد نازیدوک گفت: مأموران این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و با اقدامات فنی آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۵۶۸ قلم پوشاک و ۸۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان کرد: راننده متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.