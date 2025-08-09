پخش زنده
در راستای اجرای طرح ویژه نظارتی اربعین، تیمهای گشت تعزیرات حکومتی همدان از واحدهای صنفی مستقر در محدوده مسیر گردنه اسدآباد و ورودی و خروجی این شهر بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این بازدید با هدف کنترل دقیق قیمتگذاری، کیفیت و کمیت کالاها و خدمات ارائهشده به زائران اربعین حسینی انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در حاشیه این بازدید میدانی با اشاره به شرایط آبوهوایی و حرکت شبانه زائران گفت: با توجه به گرمای هوا، اغلب زائران در ساعات شبانه حرکت میکنند، به همین دلیل، گشتهای مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی به ساعات روز و زمانهای اداری محدود نشده و به شکل ۲۴ ساعته در حال اجرا است. هدف ما این است که هیچ نقطهای از مسیر زائران از چتر نظارت خارج نشود.
یونسی افزود: در چارچوب این طرح نظارتی که تا سوم شهریور ادامه دارد، تاکنون ۱۰۴ مورد تخلف صنفی شامل گرانفروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی شناسایی شده است. پرونده متخلفین جهت رسیدگی و صدور حکم به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
او با تأکید بر حفظ حقوق زائران تأکید کرد: مطابق با سیاستهای سازمانی و استانی با تمام توان در تلاشیم تا از حقوق زائران صیانت کنیم و اجازه ندهیم هیچ واحد صنفی با سوءاستفاده از شرایط، خدمات نامناسب یا غیرمنصفانه ارائه دهد. نظارتها بهصورت میدانی، مستمر و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی انجام میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: طرح نظارتی اربعین با هدف ارتقای سطح خدماترسانی، صیانت از حقوق زائران و پیشگیری از بروز تخلفات صنفی در مسیرهای منتهی به مناطق زائرپذیر تدوین و اجرا شده و تا پایان زمانبندی تعیینشده با جدیت ادامه خواهد داشت.