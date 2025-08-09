نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، با هدف توسعه همکاری‌های فنی، ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز و تقویت زیرساخت‌های ایمن و پایدار در مناطق شهری و روستایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، در این نشست مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، با تأکید بر جایگاه مهم مهندسان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، اظهار داشت: تعامل سازنده میان بنیاد مسکن و نظام مهندسی ساختمان، ضامن تحقق استاندارد‌های فنی و افزایش تاب‌آوری سازه‌ها در برابر حوادث است.

امیر برومند با اشاره به طرح‌های گسترده بنیاد مسکن در حوزه مقاوم‌سازی، طرح هادی و نهضت ملی مسکن، افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت مهندسان توانمند استان، می‌توانیم روند بهبود کیفیت و ایمنی واحد‌های مسکونی و زیرساخت‌های روستایی و شهری را شتاب بخشیم.

در ادامه، اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی، آمادگی کامل این سازمان را برای همکاری در زمینه‌های طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن اعلام کردند.