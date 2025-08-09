پایان تعمیرات اساسی ۱۶ سکو در پارس جنوبی
معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس گفت: امسال تعمیرات اساسی ۳۵ سکوی گازی میدان پارس جنوبی پیشبینی شده است و تا امروز، تعمیرات ۱۶ سکو به پایان رسیده، یک سکو در حال انجام است و باقی سکوها نیز تا پایان مهر تکمیل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر،
سپهدار عباسزاده در تشربح جزئیات تعمیرات ۳۵ سکوی نفت و گاز پارس جنوبی در سال جاری با اشاره به روند تعمیرات اساسی سالانه سکوهای پارس جنوبی، اعلام کرد: تعمیرات اساسی (اورهال) سکوهای گازی میدان مشترک پارس جنوبی هر ساله در نیمه اول سال انجام میشود تا شرکت نفت و گاز پارس به عنوان تأمینکننده بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی و بالغ بر ۴۰ درصد بنزین کشور برای ورود به فصل سرد در نیمه دوم سال آماده شود.
وی افزود: این تعمیرات عمدتاً از فروردین یا اوایل اردیبهشت آغاز میشود و تا پایان مهر ادامه مییابد. امسال طبق برنامه، تعمیرات اساسی ۳۵ سکوی گازی میدان پارس جنوبی پیشبینی شده است و تا امروز، تعمیرات ۱۶ سکو به پایان رسیده، یک سکو در حال انجام است و باقی سکوها نیز تا پایان مهر تکمیل میشوند.
معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس درباره مدتزمان تعمیرات هر سکو توضیح داد: مدتزمان تعمیرات هر یک از سکوهای گازی پارس جنوبی به حجم فعالیتهای مرتبط با آن بستگی دارد؛ در مجموع، تا این مرحله از تعمیرات اساسی، ۶ هزار و ۱۵۰ دستور کار ثبت و اجرا شده و ۵۴،۷۵۹ نفر - ساعت کار صرف شده است.
به گفته عباس زاده، از دیگر کارهای شاخصی که در تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی انجام میشود، میتوان به تعویض خم ۳۲ اینچ، تعمیر و تعویض شیرهای سنگین ۱۵ تنی، بازرسی و تعمیرات مخازن فشار بالا، بازرسی و تست سیستم کنترل سکوها، بازرسی، تعویض یا تعمیر سیستم جرقهزن و روشنایی مشعل، کالیبراسیون شیرهای ایمنی کنترل فشار و... اشاره کرد.
وی اظهار داشت: در تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی، تولید حداکثری گاز در جریان است و همواره به طور همزمان تنها ۲، سه یا چهار سکو در دست تعمیر هستند ولی سایر سکوها با تمام توان در حال تولید گاز مورد نیاز بخش خانگی و صنعتی کشور میباشند.
معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: این فعالیتها در شرایط بسیار سخت و در هوای گرم جنوب کشور، در دل خلیج فارس از سوی متخصصان و کارکنان شرکت نفت و گاز پارس انجام میشود تا برای فصل سرد سال، کشور از تمامی ظرفیتهای تولید گاز در این میدان مشترک بهرهمند شود.
عباسزاده در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تحریمها بر تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز بهرهبرداری، توضیح داد: تأثیر تحریمها را نمیتوان انکار کرد، اما برخلاف برخی ادعاها، توانستهایم با بومیسازی و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان ایرانی بیش از ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز در عملیات بهرهبرداری را در داخل کشور تولید کنیم.
وی افزود: تمامی قطعاتی که به علت تحریم دسترسی به آنها میسر نبوده، با بهترین مواد و با استانداردهای روز، در داخل کشور ساخته شده و کیفیت و کارآمدی سکوها تحت تأثیر قرار نگرفته است.
معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس به نقش شرکتهای داخلی در ساخت تجهیزات با فناوری پیشرفته اشاره کرد و گفت: بیشتر تجهیزات و قطعات که قبلاً وارداتی بودند، از سوی شرکتهای ایرانی شبیهسازی، تولید یا تعمیر شدهاند، لذا تاکنون هیچ خللی در روند تولید و کیفیت تجهیزات تعمیرات اساسی ایجاد نشده و نمونههای داخلی جایگزین مناسبی برای محصولات خارجی شدهاند.