به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فلوشیپ جراحی استریوتاکسی و فانکشنال مغز دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این کودک که با خال مادرزادی بسیار بزرگ و مودار، دچار هیدروسفالی حاد، تشنج‌های مقاوم و وضعیت کما شده بود در جراحی اورژانسی شبانه در بیمارستان رازی بیرجند، نجات یافت.

دکتر کاظم قائمی افزود:اکنون پس از شش ماه، کودک راه می‌رود و تشنجش کنترل شده است.

وی گفت:نجات جان این یک کودک از عوارض کشنده خال مادرزادی غول‌آسا (ژاینت ملانوسیتی نووس)، موجب برگزاری کنفرانس تخصصی بیماری‌های نوروکوتانئوس در بیرجند شد.

فلوشیپ جراحی استریوتاکسی و فانکشنال مغز دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: همین موفقیت پزشکی، انگیزه اصلی برگزاری کنفرانس مشترک "بیماری‌های نوروکوتانئوس" بود که در بیمارستان ولیعصر با حضور متخصصانی از جمله دکتر محیا حسینی، دکتر علیرضا احسان‌بخش، دکتر نعیمه ابراهیم‌آبادی، دکتر سودابه اسحقی و دکتر احمدرضا سبزاری برگزار شد.

قائمی گفت:در این رویداد علمی تأکید شد خال‌های ژاینت ملانوسیتی نووس می‌توانند به ملانوم (سرطان پوست) تبدیل شوند یا موجب ملانوسیتوزیس نورواکسانیال (درگیری مغز و نخاع) و هیدروسفالی گردند.

خانواده‌ها باید نسبت به علائمی مانند سردرد، تشنج، تاری دید، استفراغ دوره‌ای، خواب‌آلودگی و تغییرات ناگهانی خال هوشیار باشند. تشخیص زودهنگام و محافظت از پوست در برابر آفتاب، کلید پیشگیری از عوارض جبران‌ناپذیر است.