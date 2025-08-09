به گزارش خبرگزاری صداو سیما سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی امروز و روز‌های آینده، در استان‌های ساحلی خزر، هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، بخش‌هایی از شمال‌غرب، دامنه‌های زاگرس و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور به‌ویژه استان‌های ساحلی خزر رخ خواهد داد.

همچنین در نیمه شرقی کشور، به‌خصوص منطقه زابل، و برخی مناطق جنوب، جنوب‌غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک ادامه دارد.