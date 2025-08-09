به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان شب گذسته در آیین گرامیداشت روز خبرنگار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی که جانشان را برای حفظ ارزش های ایران اسلامی، فدا کردند افزود: جامعه رسانه ای لرستان، جامعه ای موفق و تاثیرگذار است.

وی اظهار کرد: این جامعه، جامعه ای همدل است که اوج این همدلی را در جنگ ۱۲ روزه اسراییل،شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه یکبار دیگر زیباترین جلوه های ایثار را در کشور به نمایش گذاشتیم ولی ادامه دهنده این مسیر که رسالت خبرنگاران است را شما باید قلم تان، زنده و ماندگار کنید.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه رسانه تنها نهادی است که جایگزین ندارد،تصریح کرد: همه ما چه مسولین دولتی و چه رسانه ها، باید اساس کارمان منافع مردم باشد؛حوزه تسهیلات ،انتصابات ، توزیع اعتبارات و ...باید در راستای منافع مردم باشد.

شاهرخی گفت: ما در این مسیر شما را حمایت می کنیم زیرا معتقدیم اگر مدیری، نقش و جایگاه رسانه را نشناسد، چیزی از مدیریت نمی داند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار افزود: این روز متعلق به خبرنگاران ارجمند و تاثیرگذار در اعتلای جامعه است که بمناسبت شهادت یکی از فرزندان لرستان شهید شجاع و اهل قلم «شهید صارمی» نامگذاری شده است.

استاندار لرستان افزود: شهید صارمی موجب فخر ایران و لرستان و فخر جامعه خبر و اصحاب رسانه است و از همراهی همیشگی خانواده شهید صارمی در این برنامه ها سپاس گذاری می کنیم.

شاهرخی ادامه داد: روز و هفته خبرنگار، فرصت مغتنمی است که به تبیین نقش مهم و کلیدی جایگاه اصحاب رسانه پرداخت و هم فرصتی برای ایجاد نیروی جدیدی در اصحاب رسانه برای جهت گیری دقیق تر برای گام برداشتن و‌قلم زدن در مسیر خواسته های جامعه است.

وی یادآور شد: شخصا از سالهای اول انقلاب با رسانه ها بوده ام و از شما دور نیستم و بر همین اساس از سختی و اهمیت و تاثیرگذاری کار شما اطلاع دارم.

استاندار لرستان گفت: در روزهای پیش رو و با نزدیک شدن به هفته دولت یک گفتگوی ویژه با اصحاب رسانه خواهیم داشت زیرا رشد و اعتلای جامعه در قالب آگاهی بخشی است و باید بین جامعه هدف و مردم و خدمتگزاران ، اعتماد وجود داشته باشد که رسانه این پل ارتباطی است و اصحاب رسانه ما این ویژگی را دارند.

شاهرخی گفت: البته معدود افرادی هستندکه قلم را برای باج خواهی در دست گرفتند که شما باید با آنها تسویه کنید، زیرا رسانه در خدمت مردم است و برای منافع مردم گفتگو می کند.

وی خطاب به دستگاه های اجرایی و مدیریت اجرایی کشور، ادامه داد: این جایگاه را باید ویژه دید، هر کس نقش اصحاب رسانه را نداند،چیزی از مدیریت نمی داند، شماهم باید قدر این نعمت الهی که در دست شماست را بدانید و قلم شما برای منافع مردم و ایجاد ارتباط مردم باشد.

استاندار لرستان با تاکید براینکه اصحاب رسانه بایستی جریان ساز باشند و صرفا انتقال دهنده طبیعی رویداد نباشند، افزود:رسانه ها برای تحقق نیازهای جامعه باید جربان سازی کنند و به مثابه یک پل دو طرفه؛ مسایل و مشکلات به دستگاه های اجرایی انتقال دهند و محدودیت های مربوط به نیازهای سیاسی اجتماعی و ...را هم به جامعه اطلاع دهند.

شاهرخی در پایان گفت: در خصوص مسایل صنفی اصحاب رسانه با مدیران مربوطه نیز طی جلسه ای صحبت می کنیم.