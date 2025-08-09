به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، براساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ در برخی گروه‌ها به شرح زیر تغییر کرده است.

بویراحمد:

۱- (نقاره‌خانه، چیتاب، ...، محمدآباد، باوری) خاموشی از ساعت ۱۱ تا ۱۳.

(بخشی از تلخسرو، پمپ بنزین، ...، بخشی از بنسنجانها، کاکان) خاموشی از ساعت ۱۱ تا ۱۳.

(بلوار قرنی، سازمان پایانه‌ها، ...، بنسنجان فرعی ۱تا۹، شهرک امام‌حسین) خاموشی از ساعت ۱۵ الی ۱۷

کهگیلویه:

تالار افسون، پمپ بنزین ضیائی، ...، طرح‌های کشاورزی و کارگاه‌های دامداری سوق) خاموشی از ساعت ۱۱ تا ۱۳

گچساران:

شهرک لاله، تعاونی هفت‌گانه، ...، پمپ بنزین و گاز شهرک نفت) خاموشی از ساعت ۱۱ تا ۱۳

بخش جنوبی دوگنبدان، بیمارستان شهید رجایی، ...، شهید بشارت و پرویزی، کلینیک مهر خاموشی از ساعت ۱۳ تا ۱۵

در این اطلاعیه ️ در این اطلاعیه از عموم مشترکیان برق در کهگیلویه و بویراحمد خواسته شده است برای کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.