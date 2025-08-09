هلاکتِ فرد مهاجم در درگیری با ماموران ایست و بازرسی شهر سلسله
فرمانده انتظامی شهرستان سلسله از هلاکتِ فرد مهاجم در درگیری با ماموران ایست و بازرسی این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سرهنگ محمد بوستان افروز جزئیات حادثه تیراندازی در ورودی این شهر را تشریح کرد و گفت:مأموران مستقر در ایست و بازرسی ورودی شهر توسط فردی مهاجم مورد حمله قرار گرفتند که یک قبضه سلاح کلت کمری و یک تیغه چاقو در اختیار داشت.
وی بیان کرد:این فرد به سمت ماموران شلیک کرد و عوامل انتظامی در پاسخ به این حمله، فرد مهاجم را با آتش متقابل زمینگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان سلسله اظهار کرد: همچنین در اثنای این درگیری یک دستگاه خودروی عبوری وارد ایست و بازرسی شده که مورد اصابت گلوله قرار گرفت و راننده این خودرو قبل از رسیدن به بیمارستان فوت نموده و سرنشین مجروح شده است.
محمد بوستان در پایان تأکید کرد: ابعاد این موضوع به صورت ویژه و دقیق تحت رسیدگی قرار دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.