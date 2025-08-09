به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،محمدباقر قالیباف در این پیام آورده است: آیت الله باغانی از مبارزان و زندانیان سیاسی دوران نهضت اسلامی بر علیه حکومت ستم‌شاهی، خدمتگزار صدیق و ازیاران شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و بازمانده حادثه انفجار هفتم‌تیر و پدر شهید والامقام ناصرالدین باغانی، دارای خدمات شایسته‌ای به نظام جمهوری اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بودند.

وی در ادامه افزوده است :: این خانواده علاوه بر ترویج و نشر معارف اسلامی و شعائر اهل‌بیت (ع) حضور در جبهه‌های دفاع‌مقدس و عرصه‌های مختلف سیاسی، دینی و فرهنگی و بیش از ۲ دهه فعالیت در مناصب قضایی در کارنامه ایشان ثبت و ماندگار شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی با عرض تسلیت به حوزه‌های علمیه، روحانیت معزز، مردم شریف شهرستان سبزوار و بیت شریف ایشان، برای آن عالم گرانقدر رحمت و رضوان‌الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسالت نموده است.

حجت الاسلام باغانی، از برجسته‌ترین چهره‌های روحانی و سیاسی غرب خراسان و در تراز ملی است که از او به عنوان شهید زنده حادثه تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ یاد می‌شد.

در آن حادثه شهید آیت الله بهشتی و ۷۲ نفر از اعضای حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند و حجت الاسلام باغانی دچار جراحت‌های شدیدی شد، اما به خواست خدا زنده ماند تا سال‌های بعد راوی و شاهد دست اول یکی از فجیع‌ترین جنایاتی باشد که توسط منافقان در حق جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

حجت الاسلام باغانی در ادوار اول و چهارم مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده مردم غرب خراسان به خانه ملت راه یافت که در دوره چهارم ریاست کمیسیون قضایی مجلس را بر عهده داشت.

این روحانی برجسته همچنین پدر شهید «ناصرالدین باغانی» از شهدای جوان دوره هشت ساله دفاع مقدس بود که در سال ۱۳۶۵ به فیض شهادت نائل شد و وصیت نامه معروف و خواندنی از او باقی مانده است رهبر معظم انقلاب ضمن تمجید، دیگران را توصیه به مطالعه وصیت نامه این شهید جوان سبزواری کرده‌اند.