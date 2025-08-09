منابع بیمارستانی در نوار غزه بامداد شنبه اعلام کردند: دست‌کم ۴۱ فلسطینی در حملات نیرو‌های رژیم صهیونی به مناطق مختلف غزه به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از ۴۱ شهید حملات رژیم صهیونی به نوار غزه، ۲۱ تن در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه بوده‌اند که در پی حمله رژیم اشغالگر به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت فلسطین جمعه شب اعلام کرد که آمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تا جمعه شب به ۶۱ هزار و ۳۳۰ نفر رسیده و آمار مجروحان از ۱۵۲ هزار و ۳۵۹ تن گذشته است.

همچنین «منیر البرش» مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه نیز روز پنجشنبه در این باره اعلام کرد: شمار کل قربانیان ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه به ۱۹۷ شهید رسیده که از این میان، ۹۶ نفر کودک هستند.

نهاد‌های وابسته به سازمان ملل و نهاد‌های محلی هشدار می‌دهند که ادامه محاصره و جلوگیری از ورود کمک‌ها، خطر مرگ‌های جمعی در میان کودکان را در پی دارد.

این هشدار‌ها همزمان با آن صورت می‌گیرد که شرایط بهداشتی و معیشتی به‌شدت رو به وخامت گذاشته و نظام درمانی به‌طور کامل فروپاشیده است.