پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی از بهره گیری مؤثر از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس در حمایت از نیازمندان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عرب گفت: اجرای این طرح، علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی، نقش مهمی در تأمین اقلام ضروری خانوادههای زیرپوشش داشته است.
وی با اشاره به تعامل خوب این نهاد با دستگاه قضایی استان افزود: در ماههای گذشته و با صدور آرای جایگزین حبس از سوی محاکم قضایی، کمکهای قابل توجهی در قالب اقلام ضروری به دست خانوادههای نیازمند رسیده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به بخشی از نتایج اجرای این طرح افزود: در قالب این طرح و با همکاری نیکوکارانی که با رأی قضایی به انجام خدمات اجتماعی و تأمین نیازهای محرومان محکوم شدهاند حدود ۳۱ سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند، ۹۰۴ بسته غذایی، ۹۱۶ بسته تحصیلی، ۳۹ دستگاه اکسیژنساز، ولیچر و کپسول اکسیژن برای بیماران نیازمند تهیه و اهدا شده است.
به گفته عرب همچنین اقلام ضروری زندگی از جمله بخاری، کولر، مینی واش، اجاق گاز، پنکه و برگزاری اردوهای فرهنگی، قرض ماندگار و از دیگر موارد بوده است که نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی خانوارهای محروم داشته است.
وی با تأکید بر اثربخشی این طرح گفت: مجازات جایگزین حبس، علاوه بر آنکه فرد محکوم را از ورود به چرخه زندان حفظ میکند، زمینه مشارکت فعال وی در کمک به جامعه و جبران رفتار نادرست خود را نیز فراهم میآورد.
عرب با قدردانی از رویکرد عدالتمحور قوه قضائیه، افزود: این نهاد به همکاریهای خود با دستگاه قضایی برای گسترش و توسعه این طرح ادامه میدهد و از همه نهادها و مردم نوعدوست دعوت میکند تا در مسیر توانمندسازی نیازمندان همراه این نهاد باشند.