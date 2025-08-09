پخش زنده
از عصر امروز با خروج موج گرما از شمال غرب کشور دمای هوا در سطح استان اردبیل بتدریج روند کاهشی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، از امروز ضمن پایداری شرایط جوی، قدری از شدت گرمای هوا کاسته میشود و با خروج موج گرما از شمالغرب کشور، دمای هوا در سطح استان بهتدریج روند کاهشی خواهد داشت.
بهطوریکه از عصر یکشنبه (۱۹ مرداد) با نفوذ پرفشار سطح زمین به منطقه و وزش بادهای خزری (در مناطق شمالی، دشت اردبیل و نوار شرقی استان گاهی با سرعت تند) هوای نسبتاً خنک بهویژه در ساعات شبانه و اوایل صبح در سطح استان پیشبینی میشود.
همچنین طی روزهای یکشنبه و دوشنبه آسمان استان نیمه ابری تا ابری گاهی مهآلود بوده و در مناطقی از استان بهویژه در نوار شرقی، نواحی منتهی به استان گیلان و نواحی منتهی به کوهستان سبلان بارش خفیف باران نیز پیشبینی میشود.