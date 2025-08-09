عراق طرح اشغال غزه را به شدت محکوم کرد
وزارت امور خارجه عراق، قویترین محکومیت جمهوری عراق را در خصوص طرح تصویب شده توسط رژیم اشغالگر که هدف آن اشغال کامل نوار غزه و نقض آشکار قوانین بینالمللی و حقوق بینالملل بشردوستانه است، ابراز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
عراق قاطعانه این طرح تشدیدکننده را که امتداد سیاست اشغالگران در ایجاد گرسنگی، آوارگی و کشتار جمعی غیرنظامیان بیگناه در غزه است، رد میکند.
در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است: این سیاستها جنایات جنگی محسوب میشوند که مستلزم پاسخگویی بینالمللی هستند. عراق بار دیگر موضع قاطع و حمایتی خود را در مورد حقوق مسلم مردم فلسطین، که در درجه اول تأسیس یک کشور مستقل به پایتختی قدس است، تکرار میکند.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عراق از جامعه بینالمللی میخواهد که مسؤولیتهای قانونی و بشردوستانه خود را بر عهده گرفته و فوراً این تخلفات را متوقف کند.