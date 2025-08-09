عراق طرح اشغال غزه را به شدت محکوم کرد

وزارت امور خارجه عراق، قوی‌ترین محکومیت جمهوری عراق را در خصوص طرح تصویب شده توسط رژیم اشغالگر که هدف آن اشغال کامل نوار غزه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، ابراز کرد.