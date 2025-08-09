وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد، آنکارا از پیشرفت روند صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و دیدار سران این دو کشور در کاخ سفید با ترامپ «رضایت» دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیشتر الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان بیانیه‌ای مشترک را در کاخ سفید درباره سازش صلح‌آمیز درگیری‌ها بین ایروان و باکو امضا کردند.

وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به این بیانیه مشترک امضا شده بین رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد: «ما از پیشرفت حاصل شده در جهت برقراری صلح پایدار بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و تعهدی که جمعه هشتم اوت در واشنگتن در این زمینه ثبت شد، استقبال می‌کنیم. در زمانی که درگیری‌ها و بحران‌های بین‌المللی در حال شدت یافتن است، این گام، تحولی بسیار مهم برای ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای محسوب می‌شود. ما از مشارکت دولت ایالات متحده در این روند قدردانی می‌کنیم.»

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «این فرصت تاریخی برای دستیابی به صلح و شکوه برای منطقه قفقاز جنوبی استفاده شده است.»

وزارت امور خارجه ترکیه ادامه داد، آنکارا به مشارکت در اقداماتی برای این فرصت ادامه می‌دهد.

ترامپ ضمن آنکه حضور مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید را «روز واقعا بزرگی» توصیف کرد، گفت: «ایالات متحده در حال امضای یک توافق‌نامه دوجانبه با هر دو کشور برای گسترش همکاری و تجارت انرژی و فناوری، از جمله هوش مصنوعی است.»

او در ادامه خاطرنشان کرد که توافق صلح بین ایروان و باکو فرصت‌هایی را برای توسعه زیرساخت‌ها توسط شرکت‌های آمریکایی ایجاد می‌کند که انتظار می‌رود «پول زیادی» سرمایه‌گذاری کنند و منجر به مزایای اقتصادی برای هر سه کشور شود.

رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: «این آتش‌بس نیست، این یک توافق صلح است و این توافق پای بر جا خواهد ماند.»