به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی در حاشیه بازدید از موزه روزنامه قدس درباره پرونده‌های ثبت جهانی خراسان رضوی گفت : در فهرست پرونده‌هایی که برای ثبت جهانی آماده می‌کنیم، پرونده شهر جهانی نیشابور، شهر جهانی کلات و در کنار آن فرهنگ زیارت رضوی را در دستور کار داریم.

وی افزود : همکاران ما در وزارتخانه، معاونت میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با همدیگر در حال تکمیل این پرونده هستند و مدیرانی برای این پرونده‌ها انتخاب شده‌اند. امیدوارم ان‌شاءالله با جدیت این کار انجام شود.

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت : آماده‌سازی پرونده، ارسال به یونسکو و ارزیابی‌های آنها کمی زمانبر است، البته ما در وزارت میراث‌فرهنگی مصمم هستیم ان‌شاءالله این سه پرونده جهانی را برای خراسان رضوی با جدیت دنبال کنیم.

دارابی درباره ظرفیت‌های مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها افزود : بخش اعظم این مسائل نیاز به تصویرسازی و برندینگ دارد و باید معرفی شود. درست است که کانون اولیه شهر مشهد بحث زیارت امام رضا (ع) بوده و وجود مقدس امام معصوم (ع) مانند خورشید همه جا را نورافشانی کرده؛ اما نباید دلیلی باشد برای اینکه از دیگر بخش‌های خراسان و مشهد غافل شویم.

وی گفت : تصویرسازی درست از داشته‌ها و دارایی‌های خراسان و مشهد مسئله مهمی است که هم در استان و هم در کشور باید دنبال شود. همکاران ما به خصوص در حوزه صنایع دستی برنامه‌هایی دارند. رویداد‌هایی که باید برای این کار دنبال شود، نقش مهمی در معرفی دارد. این معرفی داشته‌ها برای جامعه ما و به ویژه جامعه جوان ما که نیاز به آگاهی دارند، یک ضرورت است.

قائم مقام و معاون میراث فرهنگی در خصوص پرونده ثبت جهانی مساجد و مساجد جهانی استان خراسان رضوی نیز افزود : ما وقتی پرونده ثبت جهانی مساجد را در دستور کار قرار دادیم، تعداد زیادی مسجد در دستور کار بود. پس از بررسی‌ها حدود ۵۰ مسجد در ۱۵ استان به مرحله نهایی رسیده‌اند که نیاز به بررسی نهایی دارد و در حال انجام است. همچنین پرونده موقت آن برای یونسکو در حال ارسال بوده و به گمانم تا یکی دو ماه دیگر ما پرونده را برای یونسکو نهایی خواهیم کرد.