

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی خوسف گفت: برای اولین بار طرح بهره‌وری آب و کشت ۱۴۰ سانتی‌متری ذرت در ۲۳ هکتار از اراضی شهرستان خوسف اجرا شد.

خبیری با اشاره به اینکه از ۱۳۰ هکتار کشت ذرت در شهرستان، ۲۳ هکتار آن با کشت ۱۴۰ سانتی متری کشت شده است افزود: در این کشت تراکم بوته‌ها در واحد سطح حفظ می شود و میزان مصرف آب کاهش می یابد.

وی گفت: سبز شدن یکنواخت بذر، افزایش تولید در واحد سطح، کاهش هزینه کاشت با توجه به مصرف نوار تیپ کمتر، کاهش مصرف آب، بهبود تهویه و نورگیری، بهبود کنترل علف‌های هرز و تسهیل در عملیات داشت شامل سمپاشی و وجین از دیگر مزایای این کشت جدید است.