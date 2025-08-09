به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسانی گفت: این موکب که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد و بسیج جامعه پزشکی سپاه استان است، در عمود ۱۴۰۵ مسیر نجف به کربلا مستقر بوده و از سال ۱۳۹۳ با مجوز سازمان حج و زیارت و بسیج جامعه پزشکی، خدمات درمانی خود را به زائران حسینی ارائه می‌دهد.

وی افزود: امسال ۳۰ نفر از عوامل اجرایی این موکب پیش از آغاز فعالیت‌ها به کربلا اعزام شدند و زمینه استقرار و خدمت‌رسانی را فراهم کردند. همچنین ۷۰ نفر از کادر درمانی شامل ۴۰ پزشک عمومی و متخصص، ۳۵ پرستار، ۱۰ تکنسین دارویی و ۳ نفر از نیرو‌های اورژانس به‌صورت شبانه‌روزی در این موکب حضور دارند.

به گفته احسانی، این موکب روزانه به بیش از سه هزار نفر از زائران خدمات پزشکی و درمانی ارائه می‌کند و علاوه بر آن خدماتی همچون شارژ تلفن همراه، امانت‌داری، تأمین آب شرب و توزیع مواد غذایی را نیز بر عهده دارد.

جانشین بسیج جامعه پزشکی استان یزد پیش‌بینی کرد: در ایام اربعین امسال بیش از ۴۰ هزار نفر از خدمات درمانی و پزشکی و بیش از ۱۶۰ هزار نفر از سایر خدمات این موکب بهره‌مند شوند.