به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ روز شنبه هجدهم مرداد بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۰۸، شوشتر با ۱۴۰، گتوند با ۱۱۹، شوش با ۱۰۲، دزفول با ۱۱۲ و اندیمشک با ۱۴۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

همچنین شاخص کیفی هوای در شهر‌های اهواز، ماهشهر، هندیجان، آغاجاری، رامهرمز، ملاثانی، سوسنگرد و مسجدسلیمان میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

شهر‌های شادگان، رامشیر، دزپارت و لالی نیز هوای پاک دارند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.