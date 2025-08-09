پخش زنده
امروز: -
نصرالله عبادی از چهرههای ماندگار و پیشکسوت تئاتر همدان، شامگاه جمعه ۱۷ مرداد در بیمارستان بهشتی این شهر دارفانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاد عبادی متولد سال ۱۳۱۲ در همدان بود و فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۲۵ با عضویت در انجمن نمایش دبیرستان پهلوی به سرپرستی زندهیاد سیفالله گلپریان آغاز کرد.
او از نخستین فارغالتحصیلان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به شمار میرفت و از سال ۱۳۲۷، به مدت سه سال در محل قدیم رادیو همدان – واقع در طبقه بالای اداره پست و تلگراف خیابان بینالنهرین – نمایشنامههایی را برای پخش رادیویی اجرا میکرد.
او با همکاری دوستانش در تئاتر اکباتان، نمایشنامهای را با حمایت سازمان شیر و خورشید روی صحنه برد که با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شد.
در سالهای شکوفایی هنر تئاتر همدان، استاد عبادی در تماشاخانههای مختلف این شهر به اجرای آثار نمایشی پرداخت و سالیان سال بهعنوان داور جشنواره تئاتر فجر و جشنوارههای استانی، نقشی مؤثر در ارزیابی آثار ایفا کرد و سالها در مقام کارگردان، بازیگر و نویسنده، آثار متعددی را به صحنه برد.
کارنامه هنری استاد عبادی بیش از هفت دهه فعالیت مستمر در عرصه بازیگری و نویسندگی را در بر میگیرد.
در مهرماه ۱۳۹۴ و همزمان با برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، پلاتوی شماره دو مجموعه فرهنگی بوعلی بهنام این هنرمند نامگذاری و افتتاح شد، فضایی برای اجرای نمایشهای کارگاهی و تجربههای نو هنرجویان و هنرمندان جوان که یاد و نام او را برای همیشه در حافظه فرهنگی دیار الوند زنده نگاه خواهد داشت.