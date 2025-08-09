به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت اسکیت همدان با بیان اینکه این دوره از مسابقات اسکیت فری استایل در دو بخش حرفه‌ای و آماتور برگزار شد، گفت: مسابقات اسکیت فری استایل اسپید اسلالوم در دو گروه بانوان و آقایان به صورت مجزا و با حضور ۱۳۲ شرکت کننده برگزار شد.

مهدی سحاب روشن در حاشیه برگزاری مسابقات اسکیت فری استایل اسپید اسلالوم افزود: در بخش حرفه‌ای سه نفر بالای ١٩ سال، ١٠ نفر در رده سنی ١٣ تا ١٩ سال، ١٠ نفر در رده سنی ١١ و ١٢ سال و ١٥ نفر در رده سنی ٨ تا ١٠ سال شرکت کردند.

او تصریح کرد: همچنین در بخش آماتور ١٣ نفر در رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال، ١٤نفر در رده سنی ١٠سال، ٢٣نفر در رده سنی ٩سال، ٢٠ نفر در رده سنی ٨ سال، ١٧ نفر در رده سنی ٧ سال و ۱۰ نفر زیر ٦سال شرکت دارند.

همدان یکی از استان‌های پیشتاز در رشته اسکیت است و هم اکنون نزدیک به ۱۵۰۰ نفر در این رشته ورزشی فعالیت دارند.