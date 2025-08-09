۱۶ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی، در چند عملیات مستقل در مناطق مختلف شهر اهواز شناسایی و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، این ماینر‌ها عمدتاً در منازل مسکونی و حتی روی پشت‌بام یک ملک نصب شده بودند و همگی با استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز فعالیت می‌کردند.

توان مصرفی این تجهیزات در مجموع به بیش از ۷۴ کیلووات می‌رسید که معادل مصرف برق چندین خانوار معمولی در شرایط عادی است.

دو مورد از کشفیات اخیر با گزارش مستقیم نهاد‌های نظارتی انجام و پس از اخذ مجوز‌های لازم از امور جنایی دادستانی استان، ماینر‌ها توسط مأموران ضبط شدند.

در دو مورد دیگر، گزارش‌های مردمی نقش اصلی را در شناسایی ایفا کرد. در یکی از این عملیات‌ها در منطقه کیانشهر اهواز، با همراهی پلیس امنیت اقتصادی، ورود به محل انجام و دستگاه‌ها توقیف شد.

در مورد دیگر اما، هنگام ورود به محل مستقر روی پشت‌بام یک خانه مسکونی، با مقاومت و درگیری، ۵ دستگاه توسط عوامل ناشناس ربوده شد که موضوع تحت پیگرد قضایی قرار دارد.

بیشتر این تجهیزات به سیستم خنک‌سازی با کولر و فن مجهز بودند تا با پنهان‌سازی عملکرد خود، از دید نهاد‌های نظارتی مخفی بمانند.

شرکت توانیر از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند. چرا که این گزارش‌ها، برق خانه‌ها را در روز‌های داغ تابستان روشن نگه می‌دارد. گزارش‌های مؤثر، پاداش نقدی یک میلیون تومان برای هر ماینر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به همراه خواهد داشت.