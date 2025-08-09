پخش زنده
امروز: -
در اثر برخورد شدید بین دو دستگاه خودروی پراید در محور قدیم قزوین - آبیک، ۴ نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یوسف اکبری، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین گفت: صبح امروز در محور قدیم قزوین ـ آبیک، روبهروی روستای کوندج، سهراهی انجیلاق، برخورد شدید بین دو دستگاه خودروی پراید به وقوع پیوست که متأسفانه منجر به جانباختن چهار نفر از هموطنانمان شد.
وی افزود: دو نفر از سرنشینان این خودروها نیز مجروح شده بودند که با اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، به مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین منتقل شدند.
بررسی دقیق عوامل این حادثه از سوی مراجع ذیربط در حال پیگیری است.