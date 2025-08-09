جلسه شورای اداری استان با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های بومی آذربایجان‌غربی، گفت: تسریع روند اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و ارتقای سطح خدمات عمومی در دستورکار مدیریت استان باشد.

مسعود پزشکیان همچنین بر اهمیت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید کرده و افزود: آذربایجان‌غربی با داشتن مرز مشترک با چند کشور، ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات و تجارت مرزی دارد.

در این جلسه مهم‌ترین مسائل و چالش‌های توسعه‌ای استان از جمله اشتغال، سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های عمرانی، آب و کشاورزی، مرزی بودن منطقه و مسائل مرتبط با معیشت مردم مورد بررسی قرار گرفته و رئیس‌جمهور با صدور دستورات لازم برای پیگیری مطالبات و مشکلات استان، بر اهتمام دولت چهاردهم در پاسخگویی به نیاز‌های مردم مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.