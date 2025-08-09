پخش زنده
همزمان با ایام اربعین حسینی، موکب احمد بن موسی (ع) با حضور شهردار شیراز، اعضای شورای اسلامی شهر، امام جمعه خرمشهر و جمعی از مسئولان در مرز شلمچه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز در این مراسم گفت: این موکب در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع و با ۴۷۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده و شامل سالنهای استراحت، حمام، بهداری، سرویسهای بهداشتی و دیگر امکانات رفاهی است.
وی افزود: ۲۲۰ پاکبان در طول بیش از ۲۰ روز خدماترسانی در مرز شلمچه فعالیت میکنند و روزانه حدود ۱۰۰ تن زباله جمعآوری میشود.
به گفته شهردار شیراز، اگرچه شهرداریها مجاز به هزینهکرد خارج از محدوده شهری نیستند، اما خدمت در مسیر اهل بیت (ع) اولویتی ویژه دارد.
امام جمعه خرمشهر نیز برپایی این موکب را اقدامی ارزشمند در مسیر اربعین دانست و از مردم شیراز، شورای شهر و شهرداری تقدیر کرد.
مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز، ضمن اشاره به تعامل شورا و شهرداری، گفت: اجرای طرحهای ماندگار همچون موکب احمد بن موسی (ع) و المان میدان امام حسین (ع) حاصل این همکاری است.
روحالله خوشبخت، معاون خدمات شهری شهرداری شیراز نیز اعلام کرد: عملیات ساخت این موکب از سال ۱۴۰۲ آغاز و در مدت ۱۸ ماه تکمیل شد.
به گفته وی، بر اساس مصوبه کمیته خدمات کشوری، شهرداری شیراز مسئولیت مدیریت پسماند، حملونقل و ایمنی در مرز شلمچه را بر عهده دارد و ۶۰۰ نفر از کارکنان به همراه ۱۳۵ دستگاه ماشینآلات خدماتی در این موکب مستقر شدهاند.