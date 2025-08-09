پخش زنده
تأمین اجتماعی آذربایجانغربی شبانه روز در مرز تمرچین به زائران اربعین خدمترسانی می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجانغربی در بازدید از موکب درمانی سازمان تأمین از روند ارائه خدمات شبانهروزی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) قدردانی کرد.
دکتر میرنادر موسوی در این بازدید، با اشاره به حضور پرشور زائران در مسیر کربلای معلی، گفت:موکب درمانی سازمان تأمین اجتماعی در مرزتمرچین به صورت ۲۴ ساعته و با بهرهگیری از کادر درمانی مجرب، خدمات پزشکی، دارویی و اورژانسی را به صورت رایگان به زائران ارائه میدهد.
موسوی، با قدردانی از تلاشهای ایثارگرانه همکاران درمانی مستقر در این موکب، خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) را افتخاری بزرگ و توفیقی الهی دانست و بر ضرورت آمادگی کامل نیروها برای پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران در تمام ساعات شبانهروز تأکید کرد.